05 октября 2025

Лифт приподнял Mercedes и опустошил кошелек пермячки

Жительница Перми заплатит за ошибку на парковке сотни тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иномарка получила серьезные повреждения
Иномарка получила серьезные повреждения Фото:

Жительница Перми выплатит более 730 тысяч рублей владелице Mercedes-Benz, автомобиль которой поврежден из-за неправильного использования парковочного лифта в подземном паркинге жилого комплекса. Об этом сказано в определении Пермского краевого суда. 

«Инцидент произошел, когда одна из владелица Mercedes-Benz GLE 400 оставила свою машину на парковочной платформе и открыла дверь. В этот момент другая женщина за рулем, не убедившись в безопасности, активировала подъемный механизм соседней платформы. Двигающаяся секция лифта зацепила дверь иномарки, автомобиль перекосило и приподняло два колеса, а при достижении максимальной высоты дверь оторвало. Владелица иномарки не пострадала, но обратилась в суд за возмещением ущерба», — говорится на сайте суда.

Ленинский районный суд города Перми первоначально взыскал с виновницы 613 тысяч рублей за ремонт и 108 тысяч за утрату товарной стоимости премиального автомобиля, но отказал в компенсации морального вреда. При рассмотрении апелляции Пермский краевой суд установил, что между действиями водительницы и причиненным ущербом существует прямая причинно-следственная связь, а также признал пережитый стресс достаточным основанием для компенсации морального вреда. В результате к первоначальной сумме добавлено 15 тысяч рублей, а основная часть решения оставлена без изменений.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк через суд взыскал с автосалона более 6 миллионов рублей за новый автомобиль Chery. В китайском автомобиле постоянно что-то ломалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми выплатит более 730 тысяч рублей владелице Mercedes-Benz, автомобиль которой поврежден из-за неправильного использования парковочного лифта в подземном паркинге жилого комплекса. Об этом сказано в определении Пермского краевого суда.  «Инцидент произошел, когда одна из владелица Mercedes-Benz GLE 400 оставила свою машину на парковочной платформе и открыла дверь. В этот момент другая женщина за рулем, не убедившись в безопасности, активировала подъемный механизм соседней платформы. Двигающаяся секция лифта зацепила дверь иномарки, автомобиль перекосило и приподняло два колеса, а при достижении максимальной высоты дверь оторвало. Владелица иномарки не пострадала, но обратилась в суд за возмещением ущерба», — говорится на сайте суда. Ленинский районный суд города Перми первоначально взыскал с виновницы 613 тысяч рублей за ремонт и 108 тысяч за утрату товарной стоимости премиального автомобиля, но отказал в компенсации морального вреда. При рассмотрении апелляции Пермский краевой суд установил, что между действиями водительницы и причиненным ущербом существует прямая причинно-следственная связь, а также признал пережитый стресс достаточным основанием для компенсации морального вреда. В результате к первоначальной сумме добавлено 15 тысяч рублей, а основная часть решения оставлена без изменений. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк через суд взыскал с автосалона более 6 миллионов рублей за новый автомобиль Chery. В китайском автомобиле постоянно что-то ломалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...