Лифт приподнял Mercedes и опустошил кошелек пермячки

Жительница Перми выплатит более 730 тысяч рублей владелице Mercedes-Benz, автомобиль которой поврежден из-за неправильного использования парковочного лифта в подземном паркинге жилого комплекса. Об этом сказано в определении Пермского краевого суда.
«Инцидент произошел, когда одна из владелица Mercedes-Benz GLE 400 оставила свою машину на парковочной платформе и открыла дверь. В этот момент другая женщина за рулем, не убедившись в безопасности, активировала подъемный механизм соседней платформы. Двигающаяся секция лифта зацепила дверь иномарки, автомобиль перекосило и приподняло два колеса, а при достижении максимальной высоты дверь оторвало. Владелица иномарки не пострадала, но обратилась в суд за возмещением ущерба», — говорится на сайте суда.
Ленинский районный суд города Перми первоначально взыскал с виновницы 613 тысяч рублей за ремонт и 108 тысяч за утрату товарной стоимости премиального автомобиля, но отказал в компенсации морального вреда. При рассмотрении апелляции Пермский краевой суд установил, что между действиями водительницы и причиненным ущербом существует прямая причинно-следственная связь, а также признал пережитый стресс достаточным основанием для компенсации морального вреда. В результате к первоначальной сумме добавлено 15 тысяч рублей, а основная часть решения оставлена без изменений.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк через суд взыскал с автосалона более 6 миллионов рублей за новый автомобиль Chery. В китайском автомобиле постоянно что-то ломалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.