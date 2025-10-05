Врач футбольного клуба из Екатеринбурга спас человека во время полета

Клубный врач команды из медиалиги «Синдекат» Нарек Овсепян оказал первую помощь одному из пассажиров рейса Москва — Екатеринбург. У пострадавшего резко поднялось давление. Об этом рассказали представители клуба в своем telegram-канале.
«Во время полета одному из пассажиров стало плохо, вызвали медработников, ближайший был я. Измерили давление, было повышено, диагностировали гипертонический криз. Вскрыли бортовую аптечку под подпись, оказали первую помощь, вызвали карету скорой помощи», — рассказал Овсепян.
Все произошло примерно за час до посадки. В аэропорту пассажира уже ждали медики, которые забрали пострадавшего в больницу. «Я надеюсь у парня все нормально будет», — подытожил врач.
