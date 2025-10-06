Стала известна участь активистки Греты Тунберг, задержанной в Израиле

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг была депортирована из Израиля в Грецию. Об этом сообщил израильский канал i24News. По информации издания, накануне Тунберг задержали на борту флотилии Global Sumud, которая направлялась в сектор Газа, чтобы прорвать израильскую блокаду.
«Тунберг будет депортирована в Грецию», — говорится в сообщении канала. Оно опубликовано на сайте i24News.
Тунберг была среди более чем 400 активистов, парламентариев и адвокатов, задержанных после того, как израильские силы в среду атаковали флотилию с гуманитарной помощью, направлявшуюся в Газу. Некоторые из задержанных уже депортированы, а судебные разбирательства по делам других продолжаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.