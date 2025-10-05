В Свердловской области телеканалы будут работать со сбоями из-за неожиданной причины

До 23 октября в Свердловской области прогнозируются перебои с телевещанием, виной всему — влияние солнца на спутники. Об этом говорится на сайте российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим в этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до пяти минут», — указано в сообщении.
Перебои с телевещанием будут с 1 октября по 23 октября. Сбои могут наблюдаться с 08:13 до 09:20 на мультиплексах РТРС-1 («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр»). А также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России»), а также РТРС-2 («СТС», ТНТ, РЕН ТВ, МУЗ-ТВ, ТВ3, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «Мир»).
