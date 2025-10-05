05 октября 2025

На тюменской федеральной трассе ограничили движение

На трассе Тюмень - Омск организовали реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение ограничено на двух участков трассы
Движение ограничено на двух участков трассы Фото:

На двух участков трассы Тюмень — Омск ограничили движение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. 

«На 137 км автодороги Р-402 в Омутинском округе проводятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение. Также реверсивное движение из-за дорожных работ — на 348 км в Абатском округе», — рассказали в инфоцентре.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Узнать информацию о перекрытии можно по номеру 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На двух участков трассы Тюмень — Омск ограничили движение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.  «На 137 км автодороги Р-402 в Омутинском округе проводятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение. Также реверсивное движение из-за дорожных работ — на 348 км в Абатском округе», — рассказали в инфоцентре. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Узнать информацию о перекрытии можно по номеру 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...