На тюменской федеральной трассе ограничили движение

Движение ограничено на двух участков трассы
На двух участков трассы Тюмень — Омск ограничили движение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
«На 137 км автодороги Р-402 в Омутинском округе проводятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение. Также реверсивное движение из-за дорожных работ — на 348 км в Абатском округе», — рассказали в инфоцентре.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Узнать информацию о перекрытии можно по номеру 8-800-200-63-06.
