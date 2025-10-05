05 октября 2025

Задержаны авиарейсы между Челябинском и Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейсы задержаны на 2,5 часа и более
Рейсы задержаны на 2,5 часа и более Фото:

В аэропорту Челябинска задержаны рейсы из Сочи и обратно. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло воздушных гаваней. Это связано с введением в сочинском аэропорту мер безопасности.

Так, вылеты рейсов из Челябинска У6 620 «Уральских авиалиний» задерживаются на пять с половиной часа, а N4 508 Nordwind Airlines — на четыре с половиной часа. В обратном направлении вылеты также задерживаются на четыре и пять с половиной часов.

Как сообщили минувшей ночью в Росавиации, сразу три аэропорта — в Сочи, Нижнем Новгороде и Геленджике, приостановили свою работу. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска задержаны рейсы из Сочи и обратно. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло воздушных гаваней. Это связано с введением в сочинском аэропорту мер безопасности. Так, вылеты рейсов из Челябинска У6 620 «Уральских авиалиний» задерживаются на пять с половиной часа, а N4 508 Nordwind Airlines — на четыре с половиной часа. В обратном направлении вылеты также задерживаются на четыре и пять с половиной часов. Как сообщили минувшей ночью в Росавиации, сразу три аэропорта — в Сочи, Нижнем Новгороде и Геленджике, приостановили свою работу. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...