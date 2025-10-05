Задержаны авиарейсы между Челябинском и Сочи

В аэропорту Челябинска задержаны рейсы из Сочи и обратно. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло воздушных гаваней. Это связано с введением в сочинском аэропорту мер безопасности.
Так, вылеты рейсов из Челябинска У6 620 «Уральских авиалиний» задерживаются на пять с половиной часа, а N4 508 Nordwind Airlines — на четыре с половиной часа. В обратном направлении вылеты также задерживаются на четыре и пять с половиной часов.
Как сообщили минувшей ночью в Росавиации, сразу три аэропорта — в Сочи, Нижнем Новгороде и Геленджике, приостановили свою работу. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!