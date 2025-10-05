Челябинец погиб при пожаре в квартире

Пожарные нашли тело мужчины во время ликвидации возгорания
При пожаре в одной из квартир в поселке Энергетик (Челябинская область) вечером 5 октября погиб мужчина. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«ЧП произошло в поселке Энергетик Троицкого городского округа, в квартире на пятом этаже. Звеном газодомызащитников был обнаружен погибший, мужчина 1973 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.
