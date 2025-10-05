В ХМАО отремонтировали трассу, соединяющую два крупнейших города региона

В Югре завершен ремонт на трассе Сургут — Нижневартовск. Об этом сообщает telegram-канал региональных властей.
«В Югре закончили ремонт на трассе Сургут — Нижневартовск. К работам приступили в начале июня и уже к середине сентября был уложен новый асфальт на всем участке.» — пишет Югры Z.
Обновлено без малого 7,7 тысяч метров дорог, удалено более 78 тысяч квадратных метров старого покрытия. При ремонте использовано свыше 16 тысяч тонн выравнивающего слоя и почти восемь тысяч тонн асфальтобетона. Дорожники укрепили обочины, выровняли откосы, нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко выразил благодарность губернатору ХМАО Руслану Кухаруку за капитальный ремонт трассы. В этом сезоне навели порядок о т моста через реку Вах до границы с Томской областью.
