05 октября 2025

Предприниматели ХМАО массово отказываются покупать готовый бизнес

В Югре наблюдают снижение интереса к готовому бизнесу
В Ханты-Мансийском автономном округе наблюдают снижение интереса к покупке готового бизнеса во второй половине лета и в начале осени. Ситуацию связывают с дорогими кредитами, рассказали URA.RU представители «Авито».

«В готовом бизнесе, как и во втором квартале этого года, продолжается снижение интереса. Ключевая ставка по-прежнему высока, и предприниматели все еще менее охотно инвестируют в новые бизнесы», — говорится в исследовании.

Некоторые сферы впрочем показали рост. По сравнению с прошлым годом, югорчане стали чаще интересоваться готовыми предложениями в сфере туризма (+65%) и IT (+21%).

«По объему спроса лидируют ПВЗ (22%). Далее следует бизнес в сфере общепита с долей 16%. На третьем месте — торговля (15%). В пятерку лидеров также вошли бизнесы в сфере авто (15%), а также предприятия в сфере красоты и здоровья (12%)», — уточняют аналитики. Среди популярных отраслей также оказались производственные предприятия и сфера услуг.

Ранее URA.RU рассказывало о популярных в Югре франшизах. Больше всего среди жителей вырос интерес к арендным и автомобильным проектам.

