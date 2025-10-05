Предприниматели ХМАО массово отказываются покупать готовый бизнес

В Ханты-Мансийском автономном округе наблюдают снижение интереса к покупке готового бизнеса во второй половине лета и в начале осени. Ситуацию связывают с дорогими кредитами, рассказали URA.RU представители «Авито».
«В готовом бизнесе, как и во втором квартале этого года, продолжается снижение интереса. Ключевая ставка по-прежнему высока, и предприниматели все еще менее охотно инвестируют в новые бизнесы», — говорится в исследовании.
Некоторые сферы впрочем показали рост. По сравнению с прошлым годом, югорчане стали чаще интересоваться готовыми предложениями в сфере туризма (+65%) и IT (+21%).
«По объему спроса лидируют ПВЗ (22%). Далее следует бизнес в сфере общепита с долей 16%. На третьем месте — торговля (15%). В пятерку лидеров также вошли бизнесы в сфере авто (15%), а также предприятия в сфере красоты и здоровья (12%)», — уточняют аналитики. Среди популярных отраслей также оказались производственные предприятия и сфера услуг.
Ранее URA.RU рассказывало о популярных в Югре франшизах. Больше всего среди жителей вырос интерес к арендным и автомобильным проектам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!