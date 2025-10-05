05 октября 2025

В Пермском крае директор школы возглавила думу

В Карагае Пермского края спикером думы стала директор школы Богданова
Ранее эту должность занимала Татьяна Горбунова
Ранее эту должность занимала Татьяна Горбунова

Татьяна Богданова, занимающая должность директора Менделеевской средней общеобразовательной школы, избрана председателем Думы Карагайского муниципального округа (Пермский край). Ранее эту должность занимала Татьяна Горбунова.

«В период с 2020 по 2025 годы Богданова являлась депутатом Думы Карагайского муниципального округа. С 2016 по 2020 годы входила в состав депутатов Земского Собрания Карагайского района», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Кроме того, новый председатель была делегирована в Совет представительных органов при Законодательном Собрании Пермского края. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Куединском муниципальном округе (Пермский край) состоялись выборы председателя думы. Данную должность занял Иван Колегов, возглавляющий детскую школу искусств имени Собянина в поселке Куеда.

