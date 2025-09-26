Думу пермского города возглавил директор школы искусств

В Куединском муниципальном округе (Пермский край) состоялись выборы председателя думы. Данную должность занял Иван Колегов, возглавляющий детскую школу искусств имени Собянина в поселке Куеда.
«С 2020 по 2025 год он занимал пост заместителя председателя думы округа. Кроме того, депутаты приняли решение направить Ивана Колегова в Совет представительных органов при Законодательном Собрании Пермского края», — сообщает telegram-канал «На местах».
Ранее URA.RU сообщало о том, что Игорь Голдобин вновь избран председателем думы Частинского округа Пермского края. Ранее он возглавлял бюджетную комиссию местного земского собрания в период с 2015 по 2019 годы.
