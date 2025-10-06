Глава администрации Симферопольского района подал в отставку

Глава администрации Симферопольского района Петелин ушел с поста по своему желанию
Глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин ушел с поста. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Петелин написал заявление об увольнении», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ушел в отставку Петелин по своему желанию, которое связано с переходом на новую работу.
