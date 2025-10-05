05 октября 2025

Свердловчанин устроил массовое ДТП и скончался. Фото

Авария случилась возле Камышлова
Авария случилась возле Камышлова Фото:

На 11-м километре трассы Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда (Свердловская область) утром 6 октября 52-летний водитель Volvo устроил ДТП с трактором и фургоном, вылетев на встречку. В результате аварии он погиб, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель Volvo, двигаясь в сторону Ирбита, не учел дистанцию до впереди движущегося трактора в связке с прицепом и допустил с ним столкновение, после которого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot Boxer», — пояснили в ГАИ. Первый водитель скончался до приезда медиков, водителя фургона госпитализировали.

Инспекторы ДПС завели административные материалы на водителя Peugeot за отсутствие техосмотра и путевого листа, на тракториста — за вождение, будучи лишенным прав. Организована проверка.

Фото:

