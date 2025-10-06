Появилось видео задержания мужчин, планировавших теракты в синагогах

Целью террористов были городские синагоги, заявили в ведомстве
Целью террористов были городские синагоги, заявили в ведомстве Фото:

Появились кадры задержания мужчин, подготавливавших теракты на территории городской синагоги в Ставропольском и Красноярском крае. Видео задержания опубликовала Федеральная служба безопасности.

Отмечается, что были задержаны двое мужчин. Из оборудованного тайника были изъяты прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы. На кадрах видны сами моменты задержания.

Ранее поступала информация о том, что силовые структуры пресекли два теракта. Основной целью террористов стали еврейские синагоги. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

