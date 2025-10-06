Появилось видео задержания мужчин, планировавших теракты в синагогах

Появились кадры задержания мужчин, подготавливавших теракты на территории городской синагоги в Ставропольском и Красноярском крае. Видео задержания опубликовала Федеральная служба безопасности.
Отмечается, что были задержаны двое мужчин. Из оборудованного тайника были изъяты прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы. На кадрах видны сами моменты задержания.
Ранее поступала информация о том, что силовые структуры пресекли два теракта. Основной целью террористов стали еврейские синагоги. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.