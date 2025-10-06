Аналитики назвали самые подорожавшие продукты в ХМАО

Одними из самых подорожавших товаров в Югре стала рыба и морепродукты. К осени, по сравнению с концом прошлого года, цена выросла более чем на 12%, сообщил URA.RU Росстат.
«Средняя стоимость килограмма мороженой неразделанной рыбы в Ханты-Мансийском автономном округе к октябрю составила 388,19 рублей. В декабре 2024 года цена находилась на уровне 344,78 рублей. Подорожание составило 12,5%», — следует из информации службы статистики.
Среди подорожавших продуктов оказались мясо и птица. По данным на октябрь, средняя стоимость килограмма говядины превысила 770 рублей, а свинины — 444. Курица стала стоить больше 258 рублей.
Сыры подорожали в Югре до 950 рублей, а пастеризованное молоко (2,5 — 3,2% жирности) достигло 112 рублей за литр. Пшеничный хлеб теперь стоит в среднем больше 126 рублей за кило, а ржаной — более 135.
Напротив подешевели куриные яйца, десяток стоит около 94 рублей. А также упали цены на сливочное масло — до 1210 рублей за килограмм.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожал кофе. Стоимость зерен за год выросла более чем на 30%. Цена килограмма превысила 2,5 тысячи рублей.
