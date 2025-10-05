Пермские ученые рассказали, какой гриб самый полезный

Одним из самых полезных грибов, который можно собрать в лесах Пермского края является белый гриб. Он ценится из-за высокого содержания селена. Об этом URA.RU рассказал младший сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Антон Белкин.
«Одним из самых полезных грибов считается белый (Boletus edulis) или боровик. Он является рекордсменом по содержанию селена. Чтобы повысить биодоступность этого компонента, необходима термическая обработка с помощью влажного тепла. Наиболее эффективный способ — это отваривание в течение 15-20 минут. В процессе значительная часть полезного элемента переходит в бульон, поэтому грибной суп — это идеальное блюдо для пополнения запасов данного микроэлемента в организме», — рассказал Белкин.
Он также отметил, что лисички почти не уступают белому грибу по полезности. В них содержится много веществ-каротиноидов, в особенности бета-каротина, из которых наши клетки производят витамин А. Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова отметила также полезность маслят. «Эти грибы — рекордсмены по содержанию цинка. В сушеных маслятах его может содержаться 7–10 мг на 100 г. Это существенно выше, чем у белых грибов, лисичек или шампиньонов», — подчеркнула биолог.
