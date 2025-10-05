05 октября 2025

Свердловчанин выиграл 21 миллион, но не знает об этом

Свердловчанин выиграл в лотерее «Столото» более 21 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Счастливец сумел угадать все числа и разбогател
Счастливец сумел угадать все числа и разбогател

Житель Свердловской области выиграл более 21 миллиона рублей, но, вероятно, пока не подозревает об этом. Счастливец пока не обратился за призом, рассказали URA.RU в компании «Столото». 

«4 октября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомилионный суперприз — 21 685 410 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр», — пояснили собеседники. 

О победителе пока лишь известно, что он купил свой счастливый билет в мобильном приложении всего за 250 рублей. Выиграть можно было двумя способами: угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Уралец угадал все числа и стал миллионером.

