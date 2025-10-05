Свердловчанин выиграл 21 миллион, но не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл более 21 миллиона рублей, но, вероятно, пока не подозревает об этом. Счастливец пока не обратился за призом, рассказали URA.RU в компании «Столото».
«4 октября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомилионный суперприз — 21 685 410 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр», — пояснили собеседники.
О победителе пока лишь известно, что он купил свой счастливый билет в мобильном приложении всего за 250 рублей. Выиграть можно было двумя способами: угадав 12 чисел из 24, или не угадав ни одного. Уралец угадал все числа и стал миллионером.
