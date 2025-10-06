Киев находится в абсолютной зависимости от западных стран в получении спутниковой информации. Об этом сообщил экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный. По его утверждению, недостаток необходимых данных не позволил украинским военным раскрыть все боевые возможности систем HIMARS.
«Наше государство… в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстает… это выявило огромную проблему зависимости от стран-партнеров и политической ситуации у них», — заявил Залужный. Его статья опубликована на украинском портале «Милитарный».
По словам экс-главкома ВСУ, ориентация Украины на иностранную поддержку порождает угрозы для самостоятельности и оперативности действий — как в сфере оповещения гражданского населения, так и в процессе принятия тактических решений. Подобная зависимость от получения спутниковых данных временами, по мнению Залужного, превращается в инструмент давления на Киев.
Как отметил украинский посол, информационный вакуум и задержки в получении космической разведки стали причиной того, что возможности систем HIMARS не были использованы на все 100%. Кроме того, Залужный указал, что перебои в работе спутниковой связи Starlink, имевшие место в марте и сентябре текущего года, наглядно показали «вопиющую уязвимость» Украины.
Ранее тставной подполковник армии США Дэниел Дэвис сообщил, что Украина столкнулась с критическим вызовом: страна не в состоянии сохранить свою независимость без масштабной финансовой помощи Запада. Особенно это заметно в свете обострения военного противостояния с Россией, передает «Царьград».
