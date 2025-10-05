Челябинец зарезал собутыльника на глазах бывшей девушки

В Бакале (Челябинская область) местный житель зарезал собутыльника из-за ревности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали. В пресс-службе СКР по региону отметили, что бывшая девушка стала свидетелем расправы.
«Сотрудники полиции опросили очевидцев происшествия, провели поквартирный опрос, установили круг лиц, с которыми в последнее время общался потерпевший. Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела уголовного розыска по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В пресс-службе областного следкома пояснили, что мужчины выпивали. В какой-то момент на почве ревности между ними начался конфликт. Один из них схватился за нож и ударил оппонента в живот. Смерть наступила на месте. Свидетелем расправы стала бывшая обвиняемого.
«В следственном отделе городу Сатка регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе ведомства.
