05 октября 2025

Челябинец зарезал собутыльника на глазах бывшей девушки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинец набросился на собутыльника с ножом
Челябинец набросился на собутыльника с ножом Фото:

В Бакале (Челябинская область) местный житель зарезал собутыльника из-за ревности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали. В пресс-службе СКР по региону отметили, что бывшая девушка стала свидетелем расправы.

«Сотрудники полиции опросили очевидцев происшествия, провели поквартирный опрос, установили круг лиц, с которыми в последнее время общался потерпевший. Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела уголовного розыска по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе областного следкома пояснили, что мужчины выпивали. В какой-то момент на почве ревности между ними начался конфликт. Один из них схватился за нож и ударил оппонента в живот. Смерть наступила на месте. Свидетелем расправы стала бывшая обвиняемого.

«В следственном отделе городу Сатка регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Бакале (Челябинская область) местный житель зарезал собутыльника из-за ревности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно задержали. В пресс-службе СКР по региону отметили, что бывшая девушка стала свидетелем расправы. «Сотрудники полиции опросили очевидцев происшествия, провели поквартирный опрос, установили круг лиц, с которыми в последнее время общался потерпевший. Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела уголовного розыска по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе областного следкома пояснили, что мужчины выпивали. В какой-то момент на почве ревности между ними начался конфликт. Один из них схватился за нож и ударил оппонента в живот. Смерть наступила на месте. Свидетелем расправы стала бывшая обвиняемого. «В следственном отделе городу Сатка регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...