Пьяный житель Сургута (ХМАО) напал на сотрудника полиции во дворе жилого дома, видео с потасовкой опубликовал telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск». Мужчину привлекли к административной ответственности по двум статьям, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В социальных сетях завирусилось видео из Сургута, на котором местный житель дерётся с сотрудником полиции. Потасовка произошла на днях у дома 14 на улице Иосифа Каролинского», — сообщается в telegram-канале.
В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что сотрудники полиции приезжали на вызов из-за пьяного мужчины, который дебоширил во дворе. Во время задержания он пытался оказать сопротивление сотрудникам. В отношении него возбуждены административные протоколы по статьям «мелкое хулиганство» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
