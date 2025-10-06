Пермякам вернули льготные выплаты после проверки прокуратуры

Жителям пермского города возобновили льготные выплаты после проверки прокуратуры
Чусовской городской прокуратурой (Пермский край) были выявлены нарушения законодательства в сфере социальной поддержки населения. Речь о жителях, относящихся к льготным категориям. Им полагались выплаты в части оплаты жилья и коммунальных услуг.

«После жалоб населения были проведены проверки в ГКУ „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“. Учреждение необоснованно прекратило выплаты, а также запрашивало у граждан документы, не требуемые действующим законодательством», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Прокуратура внесла представление руководителю государственного учреждения. По итогам рассмотрения данного представления права граждан были восстановлены.  Ежемесячные компенсационные выплаты возобновлены. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

