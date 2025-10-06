Пермякам вернули льготные выплаты после проверки прокуратуры

Чусовской городской прокуратурой (Пермский край) были выявлены нарушения законодательства в сфере социальной поддержки населения. Речь о жителях, относящихся к льготным категориям. Им полагались выплаты в части оплаты жилья и коммунальных услуг.
«После жалоб населения были проведены проверки в ГКУ „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“. Учреждение необоснованно прекратило выплаты, а также запрашивало у граждан документы, не требуемые действующим законодательством», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Прокуратура внесла представление руководителю государственного учреждения. По итогам рассмотрения данного представления права граждан были восстановлены. Ежемесячные компенсационные выплаты возобновлены. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.