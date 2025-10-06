Школьница напугала магнитогорцев стрельбой из пистолета. Фото

Пистолет оказался игрушечным
Школьница напугала жителей Магнитогорска (Челябинская область) стрельбой из пистолета. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, оружие было игрушечным (пистонный пистолет — прим. URA.RU).

«Полицейские выяснили, что данный игрушечный пистолет является пистонным. Для создания звука выстрела и эффекта дыма используются бумажные гильзы с порохом», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления.

Девочку заметили у дома № 29/1 на улице Правды. Рядом с ней шел отец. Их оперативно установили.

