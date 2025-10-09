Свердловчане жалуются на приписки врачей о приемах, которых не было

Свердловчане массово жалуются на приписки о якобы оказанных медицинских услугах в личном кабинете фонда ОМС. Как рассказала URA.RU жительница Каменска-Уральского Алла Катина, из-за этого в больнице ей отказали в проведении анализа, якобы она уже сдавала его. Как появляются такие «фиктивные» услуги и кому это выгодно — в материале URA.RU.
Какие услуги приписывают
«Я обратилась в больницу с просьбой провести анализ. А мне говорят: „Так вы же его уже сдавали в рамках диспансеризации“. Вот только я ее не проходила. Аналогичная ситуация была и у супруга. Наш участковый врач тоже делал „интересные“ приписки, мол, нам с мужем вызывали врача на дом в выходной, при этом нас в этот день даже не было в городе. Когда читаешь в интернете, думаешь, что не может такого быть, а потом неожиданно сам с этим сталкиваешься», — поделилась жительница Каменска-Уральского.
Как рассказала агентству жительница Белоярского, которая сама является медицинским работником, у нее тоже был случай, когда на Госуслугах появилась информация о повторном приеме и якобы назначенном лечении. Однако ничего подобного на деле не было, девушка только однажды пришла на прием. Корреспондент URA.RU сам решил проверить свой личный кабинет. Там также есть ложная информация о прохождении диспансеризации в апреле 2024 года. Во время беременности я якобы два дня лежала в стационаре из-за «осложнения», что также не соответствует действительности.
«Ежегодно мы получаем несколько сотен обращений, связанных с „недостоверностью“ оказанных медицинских услуг, и в последнее время количество таких обращений растет. Мы связываем это с развитием информационных сервисов: каждый застрахованный в системе ОМС гражданин может зайти на сайт Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской области и проверить, насколько данные, имеющиеся в системе, соответствуют фактам его обращений в медицинские организации», — рассказали URA.RU в пресс-службе свердловского фонда ОМС.
Что делать, если нашли приписку
В личном кабинете есть возможность выделить галочками услуги, которые по факту не были предоставлены, и сообщить об этом в ТФОМС. Так я убрала из списка приписки на 10 тысяч рублей. Это не означает, что эту сумму можно вернуть себе, но фонд проведет в больнице проверку и снимет с оплаты случай, который не смогут подтвердить медицинской документацией.
Также в фонде отметили, что некорректно поданная в систему ОМС информация о ранее оказанной медпомощи не должна мешать человеку получить все гарантированные государством услуги. "Если вы обнаружили, что, например, якобы проходили диспансеризацию, и больница отказывается проводить ее "повторно", обратитесь в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Страховой представитель свяжется с больницей, при необходимости подключит к решению проблемы специалистов ТФОМС, — и все необходимые услуги будут оказаны", — советуют в пресс-службе фонда.
Для чего это нужно больницам
В беседе с URA.RU медик объяснил, что приписки появляются из-за требований начальства выполнить поставленный план, по сути осуществить документальный подлог. По словам собеседника, чаще таким занимаются терапевты, реже узкие специалисты и почти такого нет у оперативных специалистов скорой помощи и реанимации из-за большого потока пациентов. «У терапевтов документальное болото вроде диспансеризации. И конечно, одна из причин приписок — зарплата. Иногда врачи совмещают по две-три ставки. Чтобы зарплата соответствовала норме потребления, „рисуют“ приемы», — поделился медработник.
При этом за выявление подлога врачам грозит наказание. Так, в 2024 году Ирбитская ЦГБ получила штраф за недостоверные сведения о пациентке из Нижнего Тагила. Девушка обнаружила в оказанных ей медицинских услугах роды, а по факту даже не была беременна. Также заведующую туринским ФАПом и фельдшера Артемовской больницы судили за приписывание пациентов, якобы прошедших диспансеризацию. Как жаловались сами медики, за невыполнение плана с них снимают стимулирующие выплаты, что существенно снижает зарплату.
В ТФОМС подчеркнули, что не всегда за недостоверной записью стоит злой умысел больницы. Так, например, название услуги иногда не вполне соответствует тому, как это представляет себе пациент. Например, осмотр в приемном покое стационара, куда человека привезли на скорой, может называться в справке «амбулаторный прием». Также бывает, что в ходе стационарного лечения человеку были проведены все исследования, входящие в перечень по диспансеризации: случай подан к учету, хотя в поликлинику на диспансеризацию человек не ходил.
Корреспондент URA.RU также отправил запрос в министерство здравоохранения Свердловской области с просьбой прокомментировать, почему врачами допускаются такие «приписки» и как с этим борется ведомство. Ответ ожидается.
