Смерть челябинского юноши от заряжающегося телефона вылилась в уголовное дело

По факту случившегося возбуждено уголовное дело
По факту случившегося возбуждено уголовное дело Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели подростка в Челябинске от заряжающегося телефона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые экспертизы, по результатам одной из которых будет установлена причина смерти ребенка. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Ребенка нашли мертвым в одной из квартир дома № 16 по улице Южноуральской. На руке имелись ожоги. Предварительно установлено, что перед смертью он разговаривал по телефону, который стоял на зарядке.

