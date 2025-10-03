В Челябинске школьника убил стоящий на зарядке смартфон

В Челябинске 16-летний школьник погиб от удара электрическим током во время разговора по телефону, который находился на зарядке. Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Южноуральская.
«По предварительным данным, смартфон стоял на зарядке, когда подросток взялся за батарею отопления. Прибывшие сотрудники скорой не смогли помочь. Удар током оказался смертельным» — сообщается в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».
По сведениям издания, материалы по факту смерти девятиклассника переданы в правоохранительные органы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщало URA.RU ранее, в одном из поселков Тугулымского района в Свердловская области погиб 15-летний мальчик из Тюмени. Подростка ударило током, когда он забрался на трансформаторную будку возле магазина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!