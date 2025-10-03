03 октября 2025

В Челябинске школьника убил стоящий на зарядке смартфон

В Челябинске 16-летний подросток погиб от удара тока
© Служба новостей «URA.RU»
В трагедии, случившейся от включенного в розетку телефона, разбираются силовики
В трагедии, случившейся от включенного в розетку телефона, разбираются силовики Фото:

В Челябинске 16-летний школьник погиб от удара электрическим током во время разговора по телефону, который находился на зарядке. Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Южноуральская.

«По предварительным данным, смартфон стоял на зарядке, когда подросток взялся за батарею отопления. Прибывшие сотрудники скорой не смогли помочь. Удар током оказался смертельным» — сообщается в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».

По сведениям издания, материалы по факту смерти девятиклассника переданы в правоохранительные органы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало URA.RU ранее, в одном из поселков Тугулымского района в Свердловская области погиб 15-летний мальчик из Тюмени. Подростка ударило током, когда он забрался на трансформаторную будку возле магазина. 

