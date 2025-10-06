Нобелевскую премию получили врачи за исследование иммунитета, это поможет лечить рак

Нобелевская премия по медицине и физиологии получили исследователям Мэри Брунков (США), Фреду Рамсделлу (США) и Симону Сакагути (Япония) за открытие процесса, который предотвращает атаку иммунной системы на собственные здоровые клетки организма. Об этом сообщил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.
«Их открытия сыграли решающую роль в понимании того, как работает иммунная система и почему не у всех развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — сказано в сообщении пресс-релиза. Отмечается, что лауреаты выявили регуляторные лимфоциты, которые не позволяют клеткам иммунной системы атаковать их носителя.
Отмечается, что их работа имеет решающее значение для понимания причин аутоиммунных заболеваний. Эти фундаментальные открытия заложили основу для новых методов лечения рака и повышения эффективности трансплантации, некоторые из которых уже находятся на стадии клинических испытаний.
Премию в области медицины и физиологии присуждает Каролинский институт, основанный в Стокгольме в 1810 году. Награда в этой категории вручается начиная с 1901 года. Члены Нобелевского комитета имеют возможность привлекать внешних экспертов для получения консультаций. Исследования, удостоенные этой премии, могут носить как фундаментальный характер — например, в сфере физиологии, так и иметь прикладное значение для медицины.
