05 октября 2025

Суд оставил в СИЗО бывшего вице-мэра из ХМАО, обвиняемого во взятках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд оставил под арестом бывшего вице-мэра Когалыма, обвиняемого во взятках
Суд оставил под арестом бывшего вице-мэра Когалыма, обвиняемого во взятках Фото:

В ХМАО суд продлил арест в СИЗО до 28 декабря бывшему вице-мэру Когалыма Анатолию Згонникову. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Згонникову продлена мера пресечения до 28 декабря», — сообщили агентству в пресс-службе. Ему вменяется часть 3 статьи 290 УК РФ «взятка должностным лицом за совершение незаконных действий».

Бывший вице-мэр был задержан на рабочем месте 5 августа. По словам инсайдеров, уголовное преследование связано с предыдущим местом работы, когда он возглавлял городской центр досуга и отдыха.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО суд продлил арест в СИЗО до 28 декабря бывшему вице-мэру Когалыма Анатолию Згонникову. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. «Згонникову продлена мера пресечения до 28 декабря», — сообщили агентству в пресс-службе. Ему вменяется часть 3 статьи 290 УК РФ «взятка должностным лицом за совершение незаконных действий». Бывший вице-мэр был задержан на рабочем месте 5 августа. По словам инсайдеров, уголовное преследование связано с предыдущим местом работы, когда он возглавлял городской центр досуга и отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...