Суд оставил в СИЗО бывшего вице-мэра из ХМАО, обвиняемого во взятках

Суд оставил под арестом бывшего вице-мэра Когалыма, обвиняемого во взятках
В ХМАО суд продлил арест в СИЗО до 28 декабря бывшему вице-мэру Когалыма Анатолию Згонникову. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Згонникову продлена мера пресечения до 28 декабря», — сообщили агентству в пресс-службе. Ему вменяется часть 3 статьи 290 УК РФ «взятка должностным лицом за совершение незаконных действий».
Бывший вице-мэр был задержан на рабочем месте 5 августа. По словам инсайдеров, уголовное преследование связано с предыдущим местом работы, когда он возглавлял городской центр досуга и отдыха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!