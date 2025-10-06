Юные челябинцы выбрали умные нейросети для решения задач по математике

Челябинские школьники выбрали нейросети, помогающие им решать задачи по математике и писать сочинения по русскому языку. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», челябинцы начали осваивать MathGPT для обращения с формулами и проявили интерес к ChatINFO.
«В сентябре доля пользователей нейросетей среди южноуральцев в возрасте с 14 до 24 лет выросла почти на 10% по сравнению с августом и достигла 23%. Все больше челябинцев применяет сервисы для решения учебных задач», — отметили URA.RU в офисе «МегаФона».
Искусственный интеллект (ИИ) помогает оперативно изучить большой массив данных, проверить уникальность текста или разобраться со сложным уравнением. Динамика интереса к российской ChatINFO оказалась самой высокой. В сентябре к сервису, который может проверить уникальность работы, сформировать конспект или написать сочинение или статью, стали обращаться на 24% чаще.
Популярностью пользуются также американская ChatGPT, китайская DeepSeek, российская GigaChat и другие. В целом трафик на тематические сайты из Челябинской области осенью вырос на 35% по сравнению с июлем.
На южноуральцев в возрасте 25-34 лет пришлась треть всех обращений к ИИ. Примерно столько же промтов написали челябинцы 35-44 лет. Аудитория старше 45 лет спешить осваивать нейросети не стала. Их доля составила всего 13%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!