В Тюмени ушел в отставку начальник ТВВИКУ

Причина отставки не уточняется
В Тюмени ушел в отставку начальник высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А.И.Прошлякова (ТВВИКУ) Дмитрий Евмененко. Об этом URA.RU рассказали в приемной учреждения.

«Все верно, ушел в отставку. Причина не разглашается. Новый начальник не назначен», — кратко прокомментировали в ТВВИКУ.

Уточняется, что увольнение произошло не на днях, а раньше. При этом на сайте училища в разделе «Руководство» генерал-майор указан, как начальник ТВВИКУ.

