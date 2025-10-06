В Тюмени ушел в отставку начальник ТВВИКУ

Причина отставки не уточняется
В Тюмени ушел в отставку начальник высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А.И.Прошлякова (ТВВИКУ) Дмитрий Евмененко. Об этом URA.RU рассказали в приемной учреждения.
«Все верно, ушел в отставку. Причина не разглашается. Новый начальник не назначен», — кратко прокомментировали в ТВВИКУ.
Уточняется, что увольнение произошло не на днях, а раньше. При этом на сайте училища в разделе «Руководство» генерал-майор указан, как начальник ТВВИКУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!