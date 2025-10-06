Окно в Азию: на челябинской Кировке открылся магазин с полностью восточной продукцией

Магазин азиатских продуктов только открыл свои двери, а через пять минут туда стали подтягиваться посетители. Это сеть магазинов, которая уже есть в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Казани и теперь в Челябинске. В отличие от других точек, можно не только купить продукты, но и приготовить их на месте: предлагается сварить лапшу быстрого приготовления или сделать модный бабл-ти. Корреспондент URA.RU оценила восточную кухню.
Аппарат для варки лапши пока один на весь магазин, и как он справится в час-пик при наплыве посетителей — не понятно. Но лапша на вкус отличается от магазинных — она более острая, а сама текстура намного плотнее и качественнее.
Дизайн точки завораживает — он выполнен в игрушечном стиле, в розовых оттенках. В разных уголках помещения можно сделать красивые фото. Из товаров много снеков, конфет, стоимость которых начинается от 30-50 рублей. Есть различные напитки, лапша с «кусачей» стоимостью от 300 рублей, соусы для блюд от 500 рублей. Вскоре появится и мороженое. Как заявляет консультант магазина, моти или мочи тоже стоит попробовать — этот десерт идет от проверенных и качественных поставщиков.
Помимо еды представлена канцелярия и игрушки, среди которых популярные лабубу за 500 рублей и оригинальные фуглеры за 1999 рублей. На выходе из магазина есть красивый автомат, который пока пустует. Но как мне сообщили, в будущем с ним планируют проводить конкурсы.
Чтобы попробовать приготовленную тут же лапшу, есть сидячие места у окна с видом на Кировку. В целом, заведение вполне сойдет для любителей восточной культуры, детей и подростков.
