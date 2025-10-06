У стены Цоя на Арбате рецидивист напал с ножом на прохожих

На Арбате в центре Москвы произошел конфликт с применением холодного оружия, в результате которого двое человек были госпитализированы, один из них с тяжкими телесными повреждениями. Как сообщили в МВД, на прохожих у стены памяти Виктора Цоя напал ранее судимый мужчина.
«На улице Арбат фигурант в ходе конфликта с двумя гражданами нанес одному из них множественные удары ножом и причинил несколько порезов второму мужчине. Очевидец конфликта сообщил о случившемся в оперативные службы», — рассказал начальник пресс-группы управления МВД по Москве Владимир Васенин.
Нападавшим оказался ранее судимый 49-летний москвич. У него изъяли нож. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжкое. Возбуждено уголовное дело, мужчину с ножом взяли под стражу.
