При обстреле Белгорода погиб мужчина, который помогал на месте прошлой атаки ВСУ

В результате нового обстрела ВСУ по Белгороду на рабочем месте погиб мужчина, который оказывал помощь на месте предыдущей атаки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи. Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой! Выражаю всем его родным и близким самые искренние слова соболезнования», — заявил Гладков в своем telegram-канале.
По его словам, еще один мужчина находится в тяжелом состоянии, он был доставлен в больницу с тяжелым осколочным ранением. Врачи продолжают за ним наблюдать и оказывать необходимую помощь.
Ранее Гладков заявил, что удар пришелся по объекту городской инфраструктуры. В результате повреждений возникли перебои с электроснабжением на нескольких улицах Белгорода. Около 40 тысяч человек остались без света. В настоящее время на месте работают аварийные и оперативные бригады, специалисты устраняют последствия обстрела, передает RT.
