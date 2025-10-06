Semafor: США готовят сделку по дронам с Украиной

США и Украина обсуждают новую оружейную сделку, в рамках которой Киев впервые может передать Вашингтону собственные военные технологии, в частности разработки в области боевых беспилотников. Об этом сообщил портал Semafor.
«США готовят оружейную сделку с Украиной, в рамках которой Киев будет поставлять военные технологии Вашингтону, а не наоборот», — говорится в материале Semafor. По данным издания, сейчас украинская делегация находится в Вашингтоне для обсуждения сделки.
В докладе Jamestown Foundation сказано, что Украина сегодня обладает «самой инновационной оборонной отраслью в мире»: после начала конфликта сектор вырос на 350%, а страна стала «столицей беспилотников». С 2022 года страна стала мировым лидером в производстве недорогих боевых дронов. В будущем у Украины могут появиться автономный «рой» дронов с искусственным интеллектом, заменяющих управление каждым аппаратом отдельно.
Ранее командующий 1-й бронетанковой дивизией армии США Курт Тейлор сообщил, что США испытывают дефицит практического опыта в использовании беспилотников и не готовы к их массовому производству. По его словам, сотрудничество с Украиной может помочь восполнить этот недостаток.
Он отметил, что Украина сама предложила помощь в производстве дронов, стремясь укрепить связи с Вашингтоном. Во время визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский предложил сделку на 50 млрд долларов на поставки беспилотников.
