В Челябинске строители дома нашли артиллерийский снаряд. Фото

На месте работали саперы Росгвардии
На месте работали саперы Росгвардии Фото:

На одной из строек в Челябинске рабочие нашли артиллерийский снаряд. К месту была вызвана группа разминирования, которая обезвредила опасную находку, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 122-мм кумулятивный артиллерийский снаряд с головным взрывателем. Боеприпас длительное время находился в земле и имел значительные коррозийные повреждения, однако сохранял реальную опасность», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления.

Боеприпас был извлечен из грунта и помещен в специальный защитный контейнер. Его перевезли на полигон и уничтожили.

Снаряд представлял опасность
Снаряд представлял опасность
Фото:

