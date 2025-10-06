На одной из строек в Челябинске рабочие нашли артиллерийский снаряд. К месту была вызвана группа разминирования, которая обезвредила опасную находку, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 122-мм кумулятивный артиллерийский снаряд с головным взрывателем. Боеприпас длительное время находился в земле и имел значительные коррозийные повреждения, однако сохранял реальную опасность», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления.
Боеприпас был извлечен из грунта и помещен в специальный защитный контейнер. Его перевезли на полигон и уничтожили.
