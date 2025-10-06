Стало известно, куда трудоустроился старожил пермской мэрии Виктор Агеев

Виктор Агеев, ранее занимавший пост первого заместителя главы администрации Перми, с 15 сентября приступил к обязанностям первого заместителя директора Института экономики города (Москва). Информацию он подтвердил изданию «Коммерсантъ-Прикамье».
«Институт экономики города (ИЭГ) представляет собой российскую некоммерческую организацию, осуществляющую исследования в сфере социально-экономического развития городских территорий. Учреждение функционирует с 1995 года», — сказано в открытых источниках.
С 2023 года Виктор Агеев занимал должность первого заместителя директора в ГАУ «МосжилНИИпроект» (Москва). Институт специализируется на проектировании и благоустройстве объектов городской, транспортной и социальной инфраструктуры, а также на разработке проектов жилых зданий.
Свою карьеру в администрации Перми Виктор Агеев начал в октябре 2010 года, став заместителем главы города. В январе 2017 года он был назначен заместителем председателя правительства Пермского края и одновременно министром экономического развития и инвестиций региона. Однако на этой должности он проработал недолго и уже летом того же года вернулся в пермскую мэрию, заняв пост первого заместителя главы города. В феврале 2023 года Виктор Агеев покинул должность вице-мэра и стал советником главы Перми, а в июне окончательно ушел из мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.