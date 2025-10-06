Дефицит бензина случился в Свердловской области. Документ

На АЗС ввели ограничения по заправке автомобилей
Нехватка бензина дошла до Свердловской области. В связи с этим ограничения на покупку топлива ввела сеть заправок Tamic Energy. Представители компании URA.RU назвали такие меры временными.

«В связи с кризисной ситуацией на топливном рынке и возникшим дефицитом топливных ресурсов, мы вынуждены ввести временные ограничения», — пояснили на горячей линии компании. Пока неизвестно, когда их снимут.

Сейчас на один автомобиль положено не больше 30 литров бензина или 70 литров дизеля. Отмечается, что это необходимо для стабилизации работы АЗС, а также бесперебойного и равного обеспечения топливом всех пользователей.

Ограничения действуют с 3 октября. Еще их ввели на заправках компании в Челябинской области.

