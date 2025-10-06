Обвинение просит увеличить срок телеведущей Лазаревой*

Обвинение требует увеличить срок лишения свободы телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) на шесть месяцев. Прокуратура просит назначит ей семь лет лишения свободы по делу, связанному с уклонением от исполнения обязанностей иностранного агента.
«Прошу в совокупности с предыдущим приговором назначить Лазаревой наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет», — заявила прокурор в ходе прений сторон. Его слова приводит РИА Новости.
По данным следствия, Лазарева дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. В связи с этим против нее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ.
В августе 2025 года Пресненский суд Москвы заочно признал Лазареву виновной по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и приговорил к 6,5 годам колонии. Кроме того, ей на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. По материалам дела, в августе 2023 года Лазарева дала интервью на одном из YouTube-каналов, где публично допустила возможность совершения террористических актов на территории России. Ведущая объявлена в международный розыск.
*Татьяна Лазарева включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также внесена в список террористов и экстремистов.
