В МЧС прокомментировали сообщения о взрыве и пожаре в Антипино в Тюмени

МЧС: в Тюмени не подтвердилось сообщение о пожаре в районе Антипино
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сообщения о взрыве появились в социальных сетях вечером 6 октября
Сообщения о взрыве появились в социальных сетях вечером 6 октября Фото:
новость из сюжета
В Тюмени очевидцы сообщают о хлопках и вспышках в районе Антипинского НПЗ

В Тюмени не подтвердилось сообщение о пожаре в районе Антипино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее очевидцы говорили о взрывах и возможном пожаре в указанном районе.

«Сообщение не подтвердилось», — кратко сообщили в МЧС. Подробности уточняются.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вечером 6 октября местные жители сообщили о взрыве и пожаре в районе Антипинского НПЗ. Горожане говорили о проблемах со связью и мобильным интернетом в Антипино.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени не подтвердилось сообщение о пожаре в районе Антипино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее очевидцы говорили о взрывах и возможном пожаре в указанном районе. «Сообщение не подтвердилось», — кратко сообщили в МЧС. Подробности уточняются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вечером 6 октября местные жители сообщили о взрыве и пожаре в районе Антипинского НПЗ. Горожане говорили о проблемах со связью и мобильным интернетом в Антипино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...