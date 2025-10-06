В МЧС прокомментировали сообщения о взрыве и пожаре в Антипино в Тюмени

Сообщения о взрыве появились в социальных сетях вечером 6 октября
В Тюмени не подтвердилось сообщение о пожаре в районе Антипино. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее очевидцы говорили о взрывах и возможном пожаре в указанном районе.
«Сообщение не подтвердилось», — кратко сообщили в МЧС. Подробности уточняются.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вечером 6 октября местные жители сообщили о взрыве и пожаре в районе Антипинского НПЗ. Горожане говорили о проблемах со связью и мобильным интернетом в Антипино.
