Соратнице сколотившего в девяностые бизнесмена Александра Петермана из ХМАО прочат пост замглавы Нижневартовска. По данным источников URA.RU, замдиректора депсоцполитики Ирина Стрельцова получит должность куратора соцблока мэрии.
«Стрельцова представляла интересы принадлежащей олигарху „Корпорации Славтэк“ и клуба „Северный десант“ еще на выборах в середине 2010-х году, когда его пул баллотировался от партии „Родина“. Известна жесткостью и непримиримостью к нарушениям. Ходят слухи, что не без ее содействия лишились своих должностей бывшие кураторы социалки — скандальные замлавы Ирина Воликовская (при ней произошла резня в школе) и врио Александр Федорус (прокуратура требует его увольнения по утрате доверия). Стрельцова много лет претендовала на этот пост, однако проигрывала в аппаратной борьбе противникам Петермана, у которого был конфликт с экс-губернатором Натальей Комаровой. После отставки главы региона ему удалось наладить отношения с новым правительством, и противоречия, мешавшие его креатуре занять должность, были устранены», — отмечает инсайдер.
Начальник Стрельцовой Котов, по данным инсайдеров, ушел в отставку 3 октября. Он переходит на позицию советника мэра Дмитрия Кощенко. Сама же чиновница, как сообщают в кулуарах, назначена врио замглавы 4 октября.
Оперативно получить комментарий администрации на момент публикации новости не удалось. Ответ ожидается. Данные Котова удалены с сайта мэрии Нижневартовска. Он проработал на позиции замглавы по соцполитике с февраля 2025 года, а до этого долгое время был заместителем директора департамента образования. Котов стал восьмым по счету заместителем мэра Кощенко, покинувшим пост за четыре года его правления.
