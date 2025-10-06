«Урал против Сибири»: ФК «Челябинск» и «Енисей» не выявили победителя в матче

Футбольный клуб «Челябинск» в 13 туре Лиги Pari сыграл нулевую ничью с красноярским «Енисеем». Об этом передает корреспондент URA.RU.
На правах хозяев поля челябинцы начали матч активнее: атаковали, прессинговали, пытались давить. При этом «Енисей» грамотно играл в обороне и опасно огрызался контратаками. К середине тайма красноярцы вовсе взяли ход матча под контроль. Конвертировать усилия в гол не удалось, но смотрелась команда очень сильно.
Перевернуть матч тренерский штаб челябинцев попытался еще в первом тайме: в атаке главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук решил заменить Дениса Пушкарева на Матвея Урванцева. Но замены не принесли нужных плодов.
Второй тайм челябинцы начали также активно, как и первый. В самом начале они имели хороший шанс открыть счет. Но оборона «Енисея» выстояла.
К середине тайма темп игры заметно снизился. Команды как-будто смирились с нулевой ничьей. Это совсем не обрадовало те почти пять тысяч человек, которые пришли на футбол в ожидании хорошей игры.
Несмотря на все попытки футболистов зрители так не и не увидели забитых голов. Матч закончился нулевой ничьей.
