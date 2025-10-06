«Урал против Сибири»: ФК «Челябинск» и «Енисей» не выявили победителя в матче

ФК «Челябинск» сыграл нулевую ничью с красноярским «Енисеем»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФК «Челябинск» не смог забить «Енисею»
ФК «Челябинск» не смог забить «Енисею» Фото:

Футбольный клуб «Челябинск» в 13 туре Лиги Pari сыграл нулевую ничью с красноярским «Енисеем». Об этом передает корреспондент URA.RU.

На правах хозяев поля челябинцы начали матч активнее: атаковали, прессинговали, пытались давить. При этом «Енисей» грамотно играл в обороне и опасно огрызался контратаками. К середине тайма красноярцы вовсе взяли ход матча под контроль. Конвертировать усилия в гол не удалось, но смотрелась команда очень сильно.

Перевернуть матч тренерский штаб челябинцев попытался еще в первом тайме: в атаке главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук решил заменить Дениса Пушкарева на Матвея Урванцева. Но замены не принесли нужных плодов. 

Второй тайм челябинцы начали также активно, как и первый. В самом начале они имели хороший шанс открыть счет. Но оборона «Енисея» выстояла.

К середине тайма темп игры заметно снизился. Команды как-будто смирились с нулевой ничьей. Это совсем не обрадовало те почти пять тысяч человек, которые пришли на футбол в ожидании хорошей игры.

Несмотря на все попытки футболистов зрители так не и не увидели забитых голов. Матч закончился нулевой ничьей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футбольный клуб «Челябинск» в 13 туре Лиги Pari сыграл нулевую ничью с красноярским «Енисеем». Об этом передает корреспондент URA.RU. На правах хозяев поля челябинцы начали матч активнее: атаковали, прессинговали, пытались давить. При этом «Енисей» грамотно играл в обороне и опасно огрызался контратаками. К середине тайма красноярцы вовсе взяли ход матча под контроль. Конвертировать усилия в гол не удалось, но смотрелась команда очень сильно. Перевернуть матч тренерский штаб челябинцев попытался еще в первом тайме: в атаке главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук решил заменить Дениса Пушкарева на Матвея Урванцева. Но замены не принесли нужных плодов.  Второй тайм челябинцы начали также активно, как и первый. В самом начале они имели хороший шанс открыть счет. Но оборона «Енисея» выстояла. К середине тайма темп игры заметно снизился. Команды как-будто смирились с нулевой ничьей. Это совсем не обрадовало те почти пять тысяч человек, которые пришли на футбол в ожидании хорошей игры. Несмотря на все попытки футболистов зрители так не и не увидели забитых голов. Матч закончился нулевой ничьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...