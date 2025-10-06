«Дроны цеплялись за тросы»: эксклюзивные подробности атаки БПЛА в Тюмени

В Тюмени сбили три беспилотника на Антипинском НПЗ
Сбито три дрона
Сбито три дрона Фото:

Журналисту URA.RU стали известны эксклюзивные подробности о ЧП на Антипинском НПЗ. По словам одного из представителей спецслужб, находящихся на месте, хлопки, которые в соцсетях называли взрывами, действительно были.

«У них там везде натянуты тросы. Дроны цеплялись за них, отсюда и хлопки», — сообщили источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Корреспондент URA.RU отметил, что на месте присутствовало значительное количество авто с черными номерами, в частности военной полиции. К 21:00 спецтехника уже покидала АНПЗ и микрорайон Антипино. Возгорания на территории завода не видно, дымом не пахнет. Сотрудники МЧС уверили, что погибших и пострадавших нет.

