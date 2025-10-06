По вопросам помощи семьям детьми будет заниматься отдельная группа

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки семей с детьми и профилактики социального сиротства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«О межведомственной рабочей группе по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства... Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — говорится в распоряжении.
Отмечается, что задачей новой структуры станет анализ существующих госпрограмм, подготовка предложений по оптимизации работы органов власти и общественных организаций, а также контроль за эффективностью мер поддержки.
В документе подчеркивается, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова будет лично курировать деятельность группы и координировать взаимодействие между федеральными и региональными ведомствами. Состав участников и регламент работы группы будут утверждены в ближайшее время.
