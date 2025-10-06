Пожар произошел в районе девяти часов вечера
В банном комплексе «Сандуны Урал» вечером произошел пожар — загорелась сауна на первом этаже. О происшествии рассказали в ГУ МЧС Свердловской области.
«На данный момент пожар локализован. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Из здания, где расположены бани, валил дым. В тушении пожара участвовали 20 спасателей и восемь единиц техники.
Ранее два екатеринбуржца пострадали, пытаясь потушить горящую сауну. Возгорание произошло на первом этаже коттеджа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!