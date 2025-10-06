06 октября 2025

В центре Екатеринбурга загорелись легендарные бани. Фото

В банях «Сандуны Урал» в центре Екатеринбурга произошел пожар
© Служба новостей «URA.RU»
Пожар произошел в районе девяти часов вечера
Пожар произошел в районе девяти часов вечера Фото:

В банном комплексе «Сандуны Урал» вечером произошел пожар — загорелась сауна на первом этаже. О происшествии рассказали в ГУ МЧС Свердловской области.

«На данный момент пожар локализован. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Из здания, где расположены бани, валил дым. В тушении пожара участвовали 20 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее два екатеринбуржца пострадали, пытаясь потушить горящую сауну. Возгорание произошло на первом этаже коттеджа.

