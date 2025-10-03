03 октября 2025

Екатеринбуржцы пострадали, пытаясь потушить горящую сауну. Видео

Причина пожара неизвестна
Причина пожара неизвестна Фото:

В Екатеринбурге двое мужчин пострадали, пытаясь потушить пожар в сауне. Возгорание произошло на первом этаже коттеджа на улице Громова. Детали происшествия сообщили в ГУ МЧС региона.

«Существовала угроза распространения пламени на второй этаж здания. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось оперативно ликвидировать возгорание, площадь пожара составила 30 квадратов», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Самостоятельно из горящего дома эвакуировались три человека. В тушении пожара участвовали 11 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее один из районов Екатеринбурга окутал едкий черный дым. Столб выбросов, который был виден за несколько километров, образовался из-за пожара в гараже шиномонтажки. 

