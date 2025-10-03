В Екатеринбурге двое мужчин пострадали, пытаясь потушить пожар в сауне. Возгорание произошло на первом этаже коттеджа на улице Громова. Детали происшествия сообщили в ГУ МЧС региона.
«Существовала угроза распространения пламени на второй этаж здания. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось оперативно ликвидировать возгорание, площадь пожара составила 30 квадратов», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Самостоятельно из горящего дома эвакуировались три человека. В тушении пожара участвовали 11 спасателей и четыре единицы техники.
Ранее один из районов Екатеринбурга окутал едкий черный дым. Столб выбросов, который был виден за несколько километров, образовался из-за пожара в гараже шиномонтажки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!