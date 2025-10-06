06 октября 2025

Минобороны: над рядом регионов России сбиты 8 БПЛА

ПВО сбили восемь украинских дронов над четырьмя регионами РФ
ПВО сбили восемь украинских дронов над четырьмя регионами РФ Фото:

Восемь украинских беспилотников были сбиты вечером над несколькими российскими регионами. Атаке подверглись Курская, Брянская, Белгородская области и Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре — над территорией Курской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ, которое опубликовано в telegram-канале. В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты в период с 20:40 до 23:00 по московскому времени.

Ранее Министерство обороны России неоднократно сообщало о попытках атак украинских беспилотников на приграничные регионы. Так, в течение суток 5 октября российские военные уже уничтожили шесть БПЛА над Курской, Белгородской и Ростовской областями.

