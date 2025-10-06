Годовалого ребенка увезли на скорой после аварии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Прохожей произошло ДТП, в котором пострадал годовалый ребенок. Мальчика госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства аварии сообщили в городской Госавтоинспекции.
«32-летний водитель автомобиля Geely, двигаясь по улице Прохожей со стороны улицы Соболева, не предоставил преимущество автомобилю Honda, который приближался справа. После столкновения автомобиль Geely отбросило на бетонное ограждение», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Малыша на скорой доставили в больницу №9. Известно, что ребенок находился в детском кресле и был пристегнут.
За рулем Geely находился мужчина 1993 года рождения с 14-летним стажем, ранее дважды привлекавшийся к административной ответственности. Водитель Honda — мужчина 1987 года рождения с трехлетним стажем и 38 административными нарушениями.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения. Особенно при проезде перекрестков равнозначных дорог, где действует правило «правой руки».
