Гладков: после атаки ВСУ в доме под Белгородом выбиты окна в 15 квартирах, посечены 20 авто

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали квартиры и машины
Обломки БПЛА повредили стоящие во дворе машины
Обломки БПЛА повредили стоящие во дворе машины
Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Старым Осколом в Белгородской области. В результате повреждения получили окна в многоэтажке и атомобили. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.

«Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе МКД осколками посечены 20 автомобилей», — говорится в сообщении главы региона.

По предварительным данным, жертв и пострадавших не зафиксировано. Сведения о масштабах происшествия уточняются. На месте инцидента продолжают работу все экстренные службы.

Вражеские БПЛА атаковали Белгородскую область ночью 7 октября. В регионе объявлена воздушная опасность.

