06 октября 2025

Суперлуние взошло над Свердловской областью. Фото

Суперлуние продлится 6 и 7 октября (архивное фото)
Суперлуние продлится 6 и 7 октября (архивное фото)

Над Свердловской областью взошло суперлуние. Это редкое астрономическое явление, при котором полнолуние совпадает с периодом максимального приближения Луны к Земле. Завораживающими кадрами спутника поделились местные жители.

"Суперлуние продлится 2 суток (сегодня день первый)", — поделились в telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Пик явления ожидается в 6:48 (мск). Тогда Луна будет заметно крупнее, чем обычно.

На прошедших выходных над Екатеринбургом также взошла необычная Луна. Горожане стали очевидцами редкого лунного гало.

