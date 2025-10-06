Над Свердловской областью взошло суперлуние. Это редкое астрономическое явление, при котором полнолуние совпадает с периодом максимального приближения Луны к Земле. Завораживающими кадрами спутника поделились местные жители.
"Суперлуние продлится 2 суток (сегодня день первый)", — поделились в telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Пик явления ожидается в 6:48 (мск). Тогда Луна будет заметно крупнее, чем обычно.
На прошедших выходных над Екатеринбургом также взошла необычная Луна. Горожане стали очевидцами редкого лунного гало.
