Для российских родителей одобрили увеличенные вычеты по накоплениям

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила повышение налогового вычета для родителей, которые формируют долгосрочные сбережения на имя своих детей. Максимальная сумма инвестиций, на которую может распространяться налоговый вычет, увеличится до 500 тысяч рублей за налоговый период вместо нынешних 400 тысяч. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к комиссии.
«Сумму инвестиций, на которую может быть предоставлен вычет, предлагается увеличить до 500 тысяч рублей за налоговый период (календарный год) с нынешних 400 тысяч рублей», — пишет издание со ссылкой на текст документа. Соответствующие поправки включены в проект федерального закона о совершенствовании налоговых стимулов для долгосрочных сбережений.
Размер налогового вычета будет определяться на основании налоговой ставки, применяемой к доходам участников программ, которая составляет от 13 до 22 процентов. Новые параметры распространяются на все действующие продукты долгосрочных сбережений, включая индивидуальные инвестиционные счета, программы негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни.
Ранее в Госдуме обсуждался законопроект о возврате 7% НДФЛ малообеспеченным семьям с одним ребенком. Это, по мнению авторов, позволит устранить неравенство в поддержке между разными категориями семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.