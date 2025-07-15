Для семей с детьми увеличат взнос по сбережениям для налогового вычета

Семьи в России получат право на увеличенный размер налогового вычета по долгосрочным сбережениям. Об этом сообщили в Минфине РФ.
«Единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, будет увеличен до 500 тысяч каждому родителю в случаях, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей», — сказано в сообщении Минфина. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.
В результате, общий размер налогового вычета по программам долгосрочных сбережений для семьи может достигать 1 миллиона рублей. При этом на каждого из родителей приходится не более 500 тысяч рублей. Однако важно учесть, что ребенок не должен быть старше 18 лет. Исключение составляет очное обучение. В этом случае налоговый вычет можно получить до 24 лет. Он предоставляется ежегодно на протяжении всего срока действия договора по программам долгосрочных сбережений.
Ранее стало известно, что многодетные семьи в России получат право на новый налоговый вычет со следующего года. Об этих изменений рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Выплата рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц — до доведения его уровня до 6%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.