Для семей с детьми увеличат взнос по сбережениям для налогового вычета

Минфин: семьи в РФ получат право на увеличенный налоговый вычет до 1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый из родителей сможет получить 500 тысяч рублей налогового вычета по долгосрочным сбережениям
Каждый из родителей сможет получить 500 тысяч рублей налогового вычета по долгосрочным сбережениям Фото:

Семьи в России получат право на увеличенный размер налогового вычета по долгосрочным сбережениям. Об этом сообщили в Минфине РФ.

«Единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, будет увеличен до 500 тысяч каждому родителю в случаях, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей», — сказано в сообщении Минфина. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.

В результате, общий размер налогового вычета по программам долгосрочных сбережений для семьи может достигать 1 миллиона рублей. При этом на каждого из родителей приходится не более 500 тысяч рублей. Однако важно учесть, что ребенок не должен быть старше 18 лет. Исключение составляет очное обучение. В этом случае налоговый вычет можно получить до 24 лет. Он предоставляется ежегодно на протяжении всего срока действия договора по программам долгосрочных сбережений.

Ранее стало известно, что многодетные семьи в России получат право на новый налоговый вычет со следующего года. Об этих изменений рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Выплата рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц — до доведения его уровня до 6%.

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Семьи в России получат право на увеличенный размер налогового вычета по долгосрочным сбережениям. Об этом сообщили в Минфине РФ. «Единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей за взносы по всем продуктам долгосрочных сбережений как в свою пользу, так и в пользу членов семьи, будет увеличен до 500 тысяч каждому родителю в случаях, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей», — сказано в сообщении Минфина. Оно опубликовано в telegram-канале министерства. В результате, общий размер налогового вычета по программам долгосрочных сбережений для семьи может достигать 1 миллиона рублей. При этом на каждого из родителей приходится не более 500 тысяч рублей. Однако важно учесть, что ребенок не должен быть старше 18 лет. Исключение составляет очное обучение. В этом случае налоговый вычет можно получить до 24 лет. Он предоставляется ежегодно на протяжении всего срока действия договора по программам долгосрочных сбережений. Ранее стало известно, что многодетные семьи в России получат право на новый налоговый вычет со следующего года. Об этих изменений рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Выплата рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц — до доведения его уровня до 6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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